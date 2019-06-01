Снимок Лободы взорвал Сеть

Певица Светлана Лобода похвалилась накачанным прессом и кожаным бюстгальтером в соцсетях.

36-летняя поп-дива опубликовала снимки в инстаграме , пояснив, что готовится к музыкальной премии. Для этого она «качает пресс и хочет быть красивой».

Лобода предстала перед публикой в солнцезащитных очках, кожаном лифе и коротких черных шортах.

Подписчикам понравилась фигура артистки.

«Вы настолько идеальная, что я не знаю, что вы ещё можете с собой сделать», — написал один из них в комментариях.

Отреагировали не только рядовые комментаторы, но и звезды. Алла Пугачева восхитилась: «О-о-о-оооооо!» а Катя Варнава поддержала Лободу огненными смайликами.

Ранее сообщалось, что Лобода поздравила победителей спецвыпуска шоу «Голос. Дети», исполнив «детский» танец.