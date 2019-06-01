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Снимок Лободы взорвал Сеть 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Светлана Лобода похвалилась накачанным прессом и кожаным бюстгальтером в соцсетях.
36-летняя поп-дива опубликовала снимки в инстаграме, пояснив, что готовится к музыкальной премии. Для этого она «качает пресс и хочет быть красивой».
Лобода предстала перед публикой в солнцезащитных очках, кожаном лифе и коротких черных шортах.
Подписчикам понравилась фигура артистки.
«Вы настолько идеальная, что я не знаю, что вы ещё можете с собой сделать», — написал один из них в комментариях.
Отреагировали не только рядовые комментаторы, но и звезды. Алла Пугачева восхитилась: «О-о-о-оооооо!» а Катя Варнава поддержала Лободу огненными смайликами.
Ранее сообщалось, что Лобода поздравила победителей спецвыпуска шоу «Голос. Дети», исполнив «детский» танец.
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Алла Пугачева
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