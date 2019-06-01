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В стиле «Игры престолов»: Андрей Малахов креативно поздравил жену с днем рождения 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: teleprogramma.pro
Он опубликовал необычный портрет, где супруги предстали в образах популярного сериала.
Известный телеведущий Андрей Малахов нечасто говорит о жене и подрастающем наследнике. Но в честь дня рождения супруги он решил сделать исключение. В своем блоге телеведущий разместил краткое, но креативное поздравление жене Наталье в честь ее 39-летия.
Малахов не стал делать трогательных признаний любви и осыпать возлюбленную комплиментами. Он опубликовал портрет супругов, нарисованный в стиле популярного сериала «Игра престолов», где Андрей Малахов — Джон Сноу, а его супруга — Дейенерис Таргариен.
«Ко дню рождению…молодой художник сделал сюрпризик! Наташа, я надеюсь: ты не Дейенерис» — пошутил телеведущий, добавив к публикации хештег #летоблизко.
Рассматривая необычную картину, поклонники обратили внимание на героев «Спокойной ночи, малыши!», которые сидят на коленях у Натальи. Подписчики посчитали, что они заменили ей драконов, что были у главной героини саги.
Добавим, пара поженилась в 2011 году и с того момента считается примером для подражания. Репутация Андрея Малахова абсолютно чиста, на его счету нет ни одного скандала. Можно, конечно, вспомнить недавний «компромат» на телеведущего, что опубликовала в сети его жена. Но очевидно, что супруга решила лишь пошутить над журналистом.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Джон Сноу , Андрей Малахов
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