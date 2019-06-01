Малахов сделал супруге необычный подарок 

Ведущий Андрей Малахов подарил жене на день рождения необычный портрет с героями сериала «Игра престолов».
Наталья Малахова предстала в образе Дейенерис, а ее супруг — Джона Сноу.
Он пояснил, что семейный портрет в качестве сюрприза сотворил молодой художник.
«Наташа, я надеюсь: ты не Дейенерис из «Игры престолов», — написал Малахов в Instagram.
Подписчики Малахова обратили внимание, что на коленях у Наташи-Дейенерис вместо драконов сидят советские мультипликационные персонажи.
Издатель Наталья Шкулева и ведущий Андрей Малахов заключили брак в 2011 году. В столичном бомонде этот союз считается образцовым и достойным подражания.