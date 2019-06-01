Богомолов нашёл замену Собчак

Константин Богомолов нашёл замену Ксении Собчак

Светлана опубликовала в Instagram снимок, на котором Богомолов пьёт вино. Комментарий к снимку: «Отмечаем!». Вероятно, таким образом они отметили назначение Константина на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной.

Подписчики недоумевают, почему такое важное событие Богомолов празднует не со своей возлюбленной Ксенией Собчак , а со Светланой Бондарчук.