Богомолов нашёл замену Собчак

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Константин Богомолов нашёл замену Ксении Собчак 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук рассказала, что провела вечер с режиссёром Константином Богомоловым.
Стали известны подробности драки Виторгана и Богомолова
Светлана опубликовала в Instagram снимок, на котором Богомолов пьёт вино. Комментарий к снимку: «Отмечаем!». Вероятно, таким образом они отметили назначение Константина на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной.
Подписчики недоумевают, почему такое важное событие Богомолов празднует не со своей возлюбленной Ксенией Собчак, а со Светланой Бондарчук.
«А что будет, когда Ксения узнает?»; «Говорили, что с Собчак у них всё серьёзно», — удивились поклонники.
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Шоу-бизнес , Видео , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Федор Бондарчук
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