Богомолов нашёл замену Собчак

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук рассказала, что провела вечер с режиссёром Константином Богомоловым.
Светлана опубликовала в Instagram снимок, на котором Богомолов пьёт вино. Комментарий к снимку: «Отмечаем!». Вероятно, таким образом они отметили назначение Константина на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной.
Подписчики недоумевают, почему такое важное событие Богомолов празднует не со своей возлюбленной Ксенией Собчак, а со Светланой Бондарчук.
«А что будет, когда Ксения узнает?»; «Говорили, что с Собчак у них всё серьёзно», — удивились поклонники.