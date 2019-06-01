Максим Галкин о мезальянсе с Пугачевой: «Я же не пожилых люблю»

Телеведущий Максим Галкин ответил на неудобные вопросы о семейной жизни с певицей Аллой Пугачевой . Он признался, что был момент, когда они едва не развелись. Также шоумен высказался о разнице в возрасте.

Знаменитый юморист отметил, что его столько раз подкалывали на тему мезальянса, что эти шпильки уже его не задевают. «Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было двадцать пять, ей было пятьдесят два, — отметил он. -Но мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая, и нам хорошо вместе».

Галкин также отметил, что не собирается менять свою избранницу на женщину моложе, так как Алла Борисовна всегда будет для него номером 1. Иными словами, он уверен, что до конца его жизни у него будет только одна жена.