Галкин признался, что держит его рядом с Пугачевой

Телеведущий и пародист Максим Галкин рассказал, что смысл его жизни не в любви к пожилым женщинам, а в любви к Пугачевой.

По словам артиста, примадонна навсегда останется его единственной женщиной. В разговоре с одним из шоуменов Youtube Галкин ответил на несколько прямых вопросов о семейной жизни.

Комедиант признался, что поддевки на тему разницы в возрасте уже его не трогают. «Я не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Мне было двадцать пять, ей было пятьдесят два. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая, и нам хорошо вместе», — рассказал Галкин.

По его словам, другие женщины, в том числе молодые, его не интересуют. Он не собирается менять избранницу и Пугачева до конца его жизни будет единственной супругой.

Пародист также рассказал, что семейная жизнь не всегда шла гладко. Однажды из-за ссоры звездная пара едва не развелась.