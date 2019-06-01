Лера Кудрявцева неудачно съездила в магазин за покупкой нового купальника

Телеведущей положили два верха без трусов.

Телеведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева в соцсетях рассказала, что неудачно съездила в магазин за покупками. Звезде нужно было купить новый купальник и сланцы. По дороге она потеряла один из сланцев. С купальником тоже выдалась скверная история. Ей положили два верха без трусов. Звезда не смогла сдержать эмоций и выругалась в соцсетях, употребив ненормативную лексику.

«Офигенный шоппинг! Умею, практикую», — заявила телеведущая.

Отметим, что не так давно Лера Кудрявцева отдыхала в Майами со своим молодым мужем хоккеистом Игорем Макаровым . Дело в том, что у телеведущей был день рождения, поэтому она и решила отправиться в Америку. Ей исполнилось 48 лет. Надо сказать, что она очень хорошо провела время на чужбине. Звезда каталась на яхтах и водных мотоциклах, а также получала подарки от любимого.