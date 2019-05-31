Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне

Дорого-богато: внучка Ротару отпраздновала 18-летие в закрытом клубе британской элиты

В заведении можно иногда встретить принца Чарльза и даже Елизавету II.

Накануне, 30 мая, внучка певицы Софии Ротару отметила день рождения. Прекрасной Соне Евдокименко исполнилось 18 лет. На торжестве присутствовали родители именинницы — Руслан и Светлана Евдокименко — брат Анатолий и, конечно же, звездная бабушка София Ротару. Портал Teleprogramma.pro узнал, где и как Соня отмечала свое совершеннолетие.

Вся семья приехала поздравить Соню в Лондон

После окончания школы Соня Евдокименко решила продолжить обучение в Британии. День рождения в 2019 году она праздновала не в родном Киеве , а в Лондоне, куда съехались все близкие родственники.

@iamsofiaeve.

Судя по семейным фотографиям, которые девушка опубликовала на личной странице в Instagram, первыми гостями на ее празднике стали родители, бабушка и брат.

Соня с мамой Светланой и папой Русланом. Фото: @iamsofiaeve.

На Соне было надето двубортное пальто персикового цвета, декорированное брошью с кисточкой, под которым скрывалось шикарное мини-платье. Но об этом чуть позже.

Родственники встретились на Беркли-Сквер и отправились в одно из самых известных заведений в мире…

Торжество прошло частном клубе Annabel's, куда заезжала королева Елизавета II

Частный клуб, где Соня отмечала 18-летие, располагается в особняке Георгианской эпохи. Annabel’s известен во всем мире. Во-первых, это заведение может похвастаться тем, что в него однажды заглянула сама королева Елизавета II.

Однако это совсем не значит, что вход в заведение закрыт для тех, кто не является членом клуба. Просто к услугам гостей со специальным статусом — более широкий спектр услуг, а также закрытый бар Legacy, где стены украшают полотна кистей Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и других известных художников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Annabel's (@annabelsmayfair) 12 Апр 2019 в 1:36 PDT Помимо закрытого для посторонних бара Legacy, в Annabel’s есть бар Jungle, ночной клуб, сад и курительная комната.

«Это место, где в 5 утра на танцполе вы можете найти арабского шейха, британского лорда, членов королевской семьи Испании, топ-3 самых красивых моделей мира и просто кучу веселого народа, который вместе с ними будет пьяно и весело отплясывать до тех пор, пока хватит сил», — так отзываются об Annabel’s русские туристы, которым посчастливилось отдыхать в фешенебельном заведении.

Африканские принты, золотистое платье и вкусный торт

Гости Сони расположились в бар Jungle. Этот зал очень красиво и богато декорирован (Дизайн всего заведения разработал один из лучших дизайнеров в мире, швед Мартин Брудницки. В 2018 году обновленный ресторан распахнул свои двери перед гостями — Прим. Ред.). Здесь можно увидеть тропические растения, экзотических животных и птиц на стенах. Мебель обтянута тканями с африканскими принтами — кожа крокодила, шкура зебры.

Меню — богатое: британская, французская, азиатская и мексиканская кухни, а бар славится большим выбором элитного алкоголя. Соня появилась перед гостями в золотистом мини-платье. Наряд на тонких бретелях был сверху до низу усыпан сверкающими пайетками и подчеркивал красоту именинницы. Судя по фото и видеозаписям, внучка Ротару весело проводила время в кругу близких и друзей. В завершении вечера, который явно удался, имениннице вынесли большой торт, на котором по-английски было написано: «С днем рождения, Соня».