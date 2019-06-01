Пригожин высказался о бесплатном концерте Волочковой в Анапе

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение мэра Анапы Юрия Полякова , отказавшегося оплачивать из средств города выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По его словам, «когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам». Также продюсера удивили условия тендера, победителем которого стала Волочкова: «Если звать артистов, они должны в себе нести что-то, они должны быть полезными для общества. Я не против Насти говорю, а в целом. Государственные мужи должны делать все, чтобы общество окультуривалось. Не только на хайпе тусоваться, а воспитывать», — пояснил он.

В пятницу сообщалось, что глава Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой. Он отменил электронные торги, предусматривающие закупку услуги по показу концертной программы артистки, которые объявил городской театр.

Волочкова в ответ на это заявила, что Поляков таким образом «пиарится за ее счет», пытаясь «показать всем, какой он рачительный хозяин». Она также пообещала бесплатно выступить на главном летнем празднике Анапы.