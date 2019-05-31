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Высоцкая в халате и Каменских в купальнике показали свои фото на яхтах 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @kamenskux
Настя Каменских вместе с новоиспеченным супругом проводит уединенный медовый месяц. Несколькими часами ранее украинская исполнительница разместила на личной страничке в Instagram фото в леопардовом купальнике, позируя на арендованной яхте. К слову, ранее возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского — 45-летняя Юлия Высоцкая — также позировала на яхте. Однако поверх бикини она накинула белый халат. Образ актрисы дополнили солнцезащитные очки.
Настя Каменских уже публиковала фото в белом бикини. Девушка призналась, что осталась довольна свадебной церемонией. На празднике певица предстала в белоснежном платье и фате. Потап примерил костюм в светлых тонах.
«В голове и сердце только радость и счастье… Пытаюсь работать, но совершенно не получается — не хочу, живу, смеюсь, люблю», — отметил исполнитель, поделившись совместным снимком с избранницей.
Ни для кого не секрет, что Юлия Высоцкая тщательно следит за своим рационом, а также ежедневно бегает 10-12 километров.
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Шоу-бизнес , Андрей Михалков-Кончаловский , Настя Каменских , Юлия Высоцкая
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