Пугачева обратилась к бывшему возлюбленному

«С Днём Рождения!#кузьмин», — написала Пугачева.

В 1986 году Пугачева начала сотрудничество с Кузьминым, в то время лидером рок-группы «Динамик», они записали песню «Две звезды». Вместе с Кузьминым Пугачёва гастролировала по СССР и за рубежом, в частности, они выступили на фестивале в итальянском Сан-Ремо. В конце 1986-го Пугачёва с Кузьминым приступили к работе над совместным альбомом, но в середине 1987 года прекратили сотрудничество.