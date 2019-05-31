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Пугачева обратилась к бывшему возлюбленному 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Певица Алла Пугачева на странице в Instagram поздравила с днем рождения своего бывшего возлюбленного, музыканта Владимира Кузьмина. Поздравление она сопроводила чёрно-белым фото певца.
«С Днём Рождения!#кузьмин», — написала Пугачева.
В 1986 году Пугачева начала сотрудничество с Кузьминым, в то время лидером рок-группы «Динамик», они записали песню «Две звезды». Вместе с Кузьминым Пугачёва гастролировала по СССР и за рубежом, в частности, они выступили на фестивале в итальянском Сан-Ремо. В конце 1986-го Пугачёва с Кузьминым приступили к работе над совместным альбомом, но в середине 1987 года прекратили сотрудничество.
Кузьмин рассказывал, что с Пугачевой у них «был творческий союз, небольшой роман, не более». Композитор Юрий Чернавский говорил «Комсомольской правде», что Пугачева «боготворила» музыканта, но он позволял себе измены.
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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