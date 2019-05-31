Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вернуть 70 млн рублей: Экс-директор «Уральских пельменей» обратился с требованием к бывшим коллегам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский потребовал от своих бывших коллег вернуть 68,8 млн рублей, пишет Ura.ru.
В пресс-службе артиста заявили, что принадлежавшая ему компания «Идея Фикс Медиа» выдала семи участникам коллектива 14 займов по 4,9 млн рублей.
Отмечается, что займы артистам выдал бывший замдиректора «Идея Фикс Медиа» Евгений Орлов, который сейчас является директором «Уральских пельменей». Между сторонами без согласования с акционерами было подписано 14 договоров о взаимозачете этих денег за использование результатов творческого труда юмористов.
«Грубо говоря, Орлов, будучи замгендиректора «Идея фикс медиа», купил второй раз за 68,8 млн рублей для «Идея фикс медиа» те же самые права, которые ранее уже были куплены у актеров», — пояснили в пресс-службе.
Компания Нетиевского пытается оспорить 14 договоров в московском арбитражном суде. 28 мая иск был принят к производству.
Евгений Орлов в комментарии Ura.ru заявил, что Нетиевский уже дважды проиграл это дело в суде, не смог добиться возбуждения уголовного дела и предложил «Уральским пельменям» провести мирные переговоры.
«Я не понимаю, у него такая стилистика переговоров? Предлагаю ему заняться позитивным творчеством по нашему примеру», — сказал Орлов.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Только один флаг: Косово выдвинуло ультиматум ЕС11
Гибель МН17: Вину России поставили под сомнение187
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос592
Канадский военный самолет засекли над Москвой12
Запретить въезд: Москва расширяет «черный список»51
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение