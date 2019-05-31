Вернуть 70 млн рублей: Экс-директор «Уральских пельменей» обратился с требованием к бывшим коллегам

В пресс-службе артиста заявили, что принадлежавшая ему компания «Идея Фикс Медиа» выдала семи участникам коллектива 14 займов по 4,9 млн рублей.

Отмечается, что займы артистам выдал бывший замдиректора «Идея Фикс Медиа» Евгений Орлов , который сейчас является директором «Уральских пельменей». Между сторонами без согласования с акционерами было подписано 14 договоров о взаимозачете этих денег за использование результатов творческого труда юмористов.

«Грубо говоря, Орлов, будучи замгендиректора «Идея фикс медиа», купил второй раз за 68,8 млн рублей для «Идея фикс медиа» те же самые права, которые ранее уже были куплены у актеров», — пояснили в пресс-службе.

Компания Нетиевского пытается оспорить 14 договоров в московском арбитражном суде. 28 мая иск был принят к производству.

Евгений Орлов в комментарии Ura.ru заявил, что Нетиевский уже дважды проиграл это дело в суде, не смог добиться возбуждения уголовного дела и предложил «Уральским пельменям» провести мирные переговоры.