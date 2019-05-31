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Анастасия Волочкова готовится к мировому рекорду 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: @volochkova_art
Ранее балерина опубликовала в своём Instagram фото, где она сидит на поперечном шпагате. При этом в руках она держит сертификат Книги рекордов России.
«Я зафиксировал Настин рекорд… Это наибольшая длина размаха ног в поперечном шпагате — 2 метра 25 сантиметров. Теперь я её вдохновил на новый, уже мировой рекорд», — сообщил РИА Новости главный эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков.
Он отметил, что Волочковой нужно будет подготовиться. Лобков пообещал, что это будет очень зрелищно и очень эффектно.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , РИА Новости
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