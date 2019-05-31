Стилист Александр Рогов осудил Ксению Собчак, вынесшую на всеобщее обсуждение разговор с дизайнером Демной Гвасалии, которой попросил телеведущую повлиять на Ольгу Бузову, чтобы та не надевала вещи его бренда. Стилиста процитировало агентство Ura.ru.
«Я считаю, что нельзя оценивать, этично или неэтично поведение Демны Гвасалии. Я считаю, что неэтично поведение Ксении Анатольевны Собчак, которая частный разговор выносит на всеобщее обсуждение», — заявил Рогов.
Стилист объяснил, что разговор был личным, Демна не выступал в прессе с обращением к Бузовой не надевать одежду его бренда. Кутюрье объяснил, что дизайнеры обсуждают клиентов или людей, приобретающих их одежду. Зачастую люди не соответствуют их представлению о том, кто их творения должен носить. Он напомнил, что аналогичная ситуация случилась с певицей Викторией Бекхэм. Модельер Карл Лагерфельд также обратился к окружению артистки с просьбой повлиять на нее, чтобы та не носила его вещи.
Ранее Бузова заявила, что вернет вещи дизайнеру и директору бренда Balenciaga Демне Гвасалии. Речь идет о куртке, которую она приобрела в Милане за 300 тысяч рублей, и кроссовках из ЦУМа за 60 тысяч рублей.