Стало известно о тяжелой болезни Бекмамбетова

Telegram-канал Mash сообщает, что у режиссера Тимура Бекмамбетова нашли тяжелое заболевание. По данным канала, болезнь выявили после проведенной ранее операции.

Как утверждает Mash, режиссер 30 мая обратился в одну из московских больниц и прошел обследование, после которого ему назначили лечение. До этого ему якобы удалили щитовидную железу.

При этом помощник Тимура Бекмамбетова Тимур Асадов в беседе с агентством «Москва» информацию о болезни опроверг.

По словам Асадова, 57-летний режиссер действительно провел в столичной больнице полдня на обследовании, но выяснилось, что он абсолютно здоров.