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Стало известно о тяжелой болезни Бекмамбетова 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал Mash сообщает, что у режиссера Тимура Бекмамбетова нашли тяжелое заболевание. По данным канала, болезнь выявили после проведенной ранее операции.
Как утверждает Mash, режиссер 30 мая обратился в одну из московских больниц и прошел обследование, после которого ему назначили лечение. До этого ему якобы удалили щитовидную железу.
При этом помощник Тимура Бекмамбетова Тимур Асадов в беседе с агентством «Москва» информацию о болезни опроверг.
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По словам Асадова, 57-летний режиссер действительно провел в столичной больнице полдня на обследовании, но выяснилось, что он абсолютно здоров.
«Вообще никаких заболеваний нет», — заверил помощник Бекмамбетова.
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