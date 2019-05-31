Сын Елены Яковлевой «бесследно пропал» 

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных «бесследно пропал», пишут «Дни.ру» ().
Примерно в начале апреля Шальных удалил свою инстаграм-страницу, а страницу во «ВКонтакте» перестал обновлять.
«Ходят слухи, что мужчина до сих пор тяжело переживает развод», — отмечает издание.
Согласно другим слухам, причиной развода 26-летнего Шальных с супругой Викторией Мельниковой стала ее измена. Другой версией «исчезновения» сына Яковлевой «Дни.ру» называют его желание избежать внимания со стороны журналистов.
Между тем 15 мая в своем инстаграме Елена Яковлева опубликовала видео с сыном. На нем актриса целует Дениса в щеку и говорит, что они любят друг друга.
«Люблю маму», — подтверждает Шальных.
Денис Шальных — сын Яковлевой от второго брака, с актером Валерием Шальных. Денис был студентом Гуманитарного института телевидения и радиовещания (режиссерский факультет), но не окончил его.