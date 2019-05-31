Сын Елены Яковлевой «бесследно пропал»

Примерно в начале апреля Шальных удалил свою инстаграм-страницу, а страницу во «ВКонтакте» перестал обновлять.

«Ходят слухи, что мужчина до сих пор тяжело переживает развод», — отмечает издание.

Согласно другим слухам, причиной развода 26-летнего Шальных с супругой Викторией Мельниковой стала ее измена. Другой версией «исчезновения» сына Яковлевой «Дни.ру» называют его желание избежать внимания со стороны журналистов.

Между тем 15 мая в своем инстаграме Елена Яковлева опубликовала видео с сыном. На нем актриса целует Дениса в щеку и говорит, что они любят друг друга.

«Люблю маму», — подтверждает Шальных.