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Первый канал считает инцидент с «Голосом» исчерпанным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый канал прокомментировал заявление, поданное в МВД братом одной из участниц шоу "Голос. Дети" в связи с уже отмененной победой на конкурсе дочери певицы Алсу — 11-летней Микеллы Абрамовой.
Как заявили в пресс-службе телеканала, спецвыпуск 24 мая поставил точку в 6-м сезоне проекта "Голос. Дети".
"На этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем", — сказал представитель телеканала.
Ранее сообщалось, что брат участницы телешоу "Голос. Дети" Рушаны Валеевой Ильгиз Валеев подал заявление в правоохранительные органы. Он не согласился с итогами голосования на детском "Голосе", в рамках которых победила дочь Алсу Микелла Абрамова и в которых расследование Первого канала выявило следы накрутки.
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Шоу-бизнес , МВД
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