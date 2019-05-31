Первый канал считает инцидент с «Голосом» исчерпанным

Первый канал прокомментировал заявление, поданное в МВД братом одной из участниц шоу "Голос. Дети" в связи с уже отмененной победой на конкурсе дочери певицы Алсу — 11-летней Микеллы Абрамовой.

Как заявили в пресс-службе телеканала, спецвыпуск 24 мая поставил точку в 6-м сезоне проекта "Голос. Дети".

"На этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем", — сказал представитель телеканала.

Ранее сообщалось, что брат участницы телешоу "Голос. Дети" Рушаны Валеевой Ильгиз Валеев подал заявление в правоохранительные органы. Он не согласился с итогами голосования на детском "Голосе", в рамках которых победила дочь Алсу Микелла Абрамова и в которых расследование Первого канала выявило следы накрутки.