Певица Анастасия Стоцкая, которую подозревали в романе с Филиппом Киркоровым, рассказала об отношениях с ним в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Киркоров мечтал сделать из Стоцкой настоящую звезду, и в итоге, призналась артистка, рядом с Киркоровым она подхватила "звездную болезнь". Однако Филипп не продлил с ней контракт. Истинную причину расставания Анастасия Стоцкая назовет в эфире передачи.
Стоцкая также расскажет, почему ее старший сын так похож на Киркорова и почему своих детей она больше не доверяет русским няням.
Программа "Секрет на миллион" с участием Анастасии Стоцкой выйдет в эфир НТВ в субботу, 1 июня, в 17:00.
Ранее Жасмин ответила на слухи о рождении сына Киркорову.