Стоцкая призналась, что подцепила у Киркорова болезнь

Киркоров мечтал сделать из Стоцкой настоящую звезду, и в итоге, призналась артистка, рядом с Киркоровым она подхватила "звездную болезнь". Однако Филипп не продлил с ней контракт. Истинную причину расставания Анастасия Стоцкая назовет в эфире передачи.

Стоцкая также расскажет, почему ее старший сын так похож на Киркорова и почему своих детей она больше не доверяет русским няням.

Программа "Секрет на миллион" с участием Анастасии Стоцкой выйдет в эфир НТВ в субботу, 1 июня, в 17:00.

Ранее Жасмин ответила на слухи о рождении сына Киркорову.