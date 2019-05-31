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Отмену шоу Волочковой мэром Анапы прокомментировала ее представитель 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наталья Ракицкая, пиар-директор балерины Анастасии Волочковой, отреагировала на отмену выступления артистки в Анапе по инициативе мэра города. Об этом сообщает ФАН.
Мэр Анапы Юрий Поляков решил отменить выступление Волочковой, потому что мероприятие собирались провести за счет бюджетных средств. Ракицкая заявила, что балерина не собирается предъявлять претензии властям Анапы из-за сорванного выступления.
"Не получилось в этом городе — будет другой", — заявила Ракицкая.
Ранее сообщалось, что мэр Анапы отказался платить из казны за шоу Анастасии Волочковой.
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Шоу-бизнес , Юрий Поляков , Анапа
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