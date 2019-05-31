Против Алсу требуют завести уголовное дело

Родственник одной из участниц шоу «Голос. Дети» Ильгиз Валеев требует завести дело в отношении Алсу и её супруга Яна Абрамова, сообщает «Медиакорсеть». Подтасовка результатов финала конкурса, по словам его юриста, попадает под конкретную статью Уголовного кодекса.

В заявлении, поданном в Останкинское отделение города Москвы , говорится, что житель Уфимского района Ильгиз Валеев не согласен с результатами зрительского голосования в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети», состоявшемся 24 апреля.

Исходя из того, что факт накрутки голосов был доказан, Валеев требует привлечь певицу Алсу и её супруга Яна Абрамова, «которые по данным СМИ заплатили около 3 млн рублей», к уголовной ответственности. Действия пары квалифицируются положениями статьи об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение», — приводит издание слова юриста заявителя Искандера Фахритдинова.

Дочь Алсу и Яна Абрамова Микелла Абрамова в апреле по итогам зрительского голосования была признана победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети». Первый канал обвинили в подтасовке, поскольку девочка ранее не считалась фаворитом. Из-за широкого общественного резонанса руководством канала была инициирована проверка. В результате выяснилось, что в голосовании за Абрамову были использованы боты. Результаты финала конкурса были аннулированы. В мае Первый канал выпустил спецвыпуск шоу, в котором все финалисты были признаны победителями, в том числе и Микелла Абрамова, которая проигнорировала приглашение принять участие в новом финале.