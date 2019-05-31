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Телеведущую затравили за небритые подмышки 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: @malaikaaroraofficial
Индийская актриса и телеведущая Малаика Арора (Malaika Arora) была раскритикована подписчиками за фото в Instagram, на котором видны ее небритые подмышки.
На снимке Арора позирует в кружевном боди с поднятыми вверх руками. Некоторые осудили актрису за небрежное, по их мнению, отношение к своему телу.
«Хотя бы подмышки побрила, это же отвратительно», — возмущался kashi13th. «Что за черт! Побрейся. Это странно!» — писал другой юзер. «Тебе нужен воск», — советовал третий.
Однако среди пользователей нашлись и те, кто встал на защиту Ароры.
«То есть, мужчинам можно не брить подмышки, а если женщина так делает, то это сразу называют ужасным. Это лицемерие, вам не кажется?» — выразила свое мнение Shelovesdarkhumour. «А мне нравится. Это проявление уверенности в себе. Все знаменитости должны так делать», — поддержала актрису Jenajiya1.
Арора сыграла во многих индийских фильмах. Кроме того, с 2008 года она выступает как продюсер. Арора танцует, а также участвует в качестве судьи в India's Got Talent — индийском аналоге шоу «Минута славы».
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