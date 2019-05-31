Михаил Боярский заступился за Друзя

Михаил Боярский назвал магистра телевикторины "Что? Где? Когда?" Александра Друзя порядочным человеком, сообщат "Вечерняя Москва".

Боярский назвал извинения Друзя "признаком хорошего воспитания и благородства".

Он добавил, что не очень знаком с подробностями скандала, но давно и хорошо знает Друзя.

"Саша — глубоко порядочный человек, интеллигентный и тонкий. То, что он извинился перед клубом, редактором — признак хорошего воспитания и благородства души. Хамы и подлецы никогда не извиняются", — сказал он.

Ранее стало известно, что Александр Друзь извинился за скандал вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?".