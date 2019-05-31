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Михаил Боярский заступился за Друзя 

Газета.Ru 1 час назад
Михаил Боярский назвал магистра телевикторины "Что? Где? Когда?" Александра Друзя порядочным человеком, сообщат "Вечерняя Москва".
Боярский назвал извинения Друзя "признаком хорошего воспитания и благородства".
Он добавил, что не очень знаком с подробностями скандала, но давно и хорошо знает Друзя.
"Саша — глубоко порядочный человек, интеллигентный и тонкий. То, что он извинился перед клубом, редактором — признак хорошего воспитания и благородства души. Хамы и подлецы никогда не извиняются", — сказал он.
Ранее стало известно, что Александр Друзь извинился за скандал вокруг игры "Кто хочет стать миллионером?".
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Боярский , Вечерняя Москва
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