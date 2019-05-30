«Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать», — возмутилась она.