Ольга Бузова обиделась на известного дизайнера.
Накануне на YouTube-канале Ксении Собчак появился очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак», в котором она «столкнула лбами» представителей «тяжелого люкса» и «инстаграмщиц». Дамы спорили о дизайнерских вещах и мерились сумочками. Неосторожная фраза ведущей о дорогой дизайнерской куртке обидела Ольгу Бузову.
«Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд», — возмутилась Ольга.
«Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать», — возмутилась она.
Певица решила вернуть вещи, на которые она потратила 360 тысяч рублей: «Верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело».
Ольгу поддержала ее коллега по шоу, Виктория Боня: «Так смеялась когда мне прислали это видео. Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет, ржу не могу! Время все расставит на свои места и покажет кто есть кто».
«Моя девочка! Перестань обращать внимание на людей, у которых полно времени, чтобы его про..ать», — утешила Ольгу Лолита Милявская.