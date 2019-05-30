Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Бузова устроила скандал из-за шоу Ксении Собчак: «Я девочка из народа, но сейчас я могу позволить себе многое» 

Passion.ru 59 минут назад
Фото: @buzova86
Ольга Бузова обиделась на известного дизайнера.
Накануне на YouTube-канале Ксении Собчак появился очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак», в котором она «столкнула лбами» представителей «тяжелого люкса» и «инстаграмщиц». Дамы спорили о дизайнерских вещах и мерились сумочками. Неосторожная фраза ведущей о дорогой дизайнерской куртке обидела Ольгу Бузову.
«Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд», — возмутилась Ольга.
«Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать», — возмутилась она.
Певица решила вернуть вещи, на которые она потратила 360 тысяч рублей: «Верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело».
Ольгу поддержала ее коллега по шоу, Виктория Боня: «Так смеялась когда мне прислали это видео. Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет, ржу не могу! Время все расставит на свои места и покажет кто есть кто».
«Моя девочка! Перестань обращать внимание на людей, у которых полно времени, чтобы его про..ать», — утешила Ольгу Лолита Милявская.
Passion.ru: последние новости
«Готовимся к большому торжеству»: Регина Тодоренко выйдет замуж за Влада Топалова во второй раз Поклонники 36-летнего Бориса Корчевникова молятся за его здоровье Сергей Лазарев стал отцом во второй раз?
Комментарии1
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Лолита Милявская , Ксения Собчак , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будут сбивать самолеты: США испугались С-40017
США составили план против России44
Запретить ракеты: Роскосмос ответил Пентагону171
Пока вы не уснули: Новое ЧП в Шереметьеве34
Россия отказалась продать Ирану С-400144
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение