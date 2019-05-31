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Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса» 

Lenta.ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: @mikellaabramova
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта «Голос. Дети». Об этом сообщает «Комсомольская Правда».
Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму. Там они презентовали песню «Это любовь». Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими участниками проекта.
Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой. По словам дочери Алсу, она готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.
«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры», — призналась Абрамова.
26 мая дочь Алсу прокомментировала финал телепроекта «Голос. Дети». Она поблагодарила организаторов, поклонников и участников шоу и заявила, что главной наградой для нее стали друзья.
Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, зафиксировала накрутки голосов в пользу победительницы, которой стала Абрамова. По итогам спецвыпуска шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, а представитель Universal Music предложил им записать свои композиции при поддержке компании.
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