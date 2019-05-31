Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта «Голос. Дети». Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму . Там они презентовали песню «Это любовь». Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими участниками проекта.

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой. По словам дочери Алсу, она готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры», — призналась Абрамова.

26 мая дочь Алсу прокомментировала финал телепроекта «Голос. Дети». Она поблагодарила организаторов, поклонников и участников шоу и заявила, что главной наградой для нее стали друзья.

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, зафиксировала накрутки голосов в пользу победительницы, которой стала Абрамова. По итогам спецвыпуска шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, а представитель Universal Music предложил им записать свои композиции при поддержке компании.