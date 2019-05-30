Виноват Ефремов? Садальский о гибельном аутодафе Елены Майоровой

Актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал в своем инстаграме пост посвященный актрисе Елене Майоровой , чья жизнь трагически оборвалась в 1997 году. В день рождения артистки Садальский рассказал подписчикам истории из ее жизни.

Российский актер Станислав Садальский напомнил о трагической смерти актрисы Елены Майоровой, посвятив ей пост в инстаграме. 30 мая она могла бы отпраздновать свой 61-й день рождения. Садальский выложил фотографию Майоровой и места ее захоронения на Троекуровском кладбище в Москве

Артист напомнил, что трагическая смерть Елены Владимировны в свое время стала резонансным событием, на которое были разные точки зрения. Садальский же назвал случившееся «моральным убийством».

«Олег Ефремов — был дьявольски обаятельным режиссером. Пригласив в труппу любимую ученицу Табакова, он играл с ней, как с мышкой. То даст работу, то отнимет. И грозил пальчиком на удачно сыгранную роль. Особенно в кино, — написал артист.

— Успех на стороне, в том числе и на киноэкране, всех мхатовских актеров подвергался осмеянию. Всем внушалось, что только театр — это главное. И Лена Майорова служила ему самозабвенно. Всяческое неуважение к актерской профессии воспринималось ею как личное оскорбление».

Садальский привел в пример историю, когда актриса полезла в драку с сотрудником милиции, презрительно отозвавшемся о театре.

«Ее повезли на освидетельствование в больницу. Медсестрам тоже досталось. Тогда МХАТ наплевал на свою актрису. А Олег Табаков, несмотря на то, что она ушла от него, помчался выручать любимицу», — продолжил он.

Затем он вспомнил другой не менее драматичный случай, произошедший незадолго до смерти актрисы.

«Приближалось открытие нового театрального сезона. Работы невпроворот. Она пробовалась на главную роль в 11-серийном фильме Александра Орлова «На ножах» по Лескову. — написал Садальский. — Ленка играла Глафиру, убийцу своего мужа, играла грандиозно. За три дня до смерти ей позвонила ассистентка режиссера Бронислава, будто почувствовав, что с ней что-то не в порядке, спросила: «Может, тебе что нужно?» Лена ответила: «Да. Приезжайте, будете стоять у гроба…»

По словам Садальского, Майорова была очень прямым человеком, всегда говорящим правду в лицо.

«Как все, кто приезжает с Дальнего Востока, не влезала ни в интриги, ни в дрязги в театре. И внешность роковая, от такой взгляд не оторвать, — написал он, предположив, что именно это стало причиной лишения актрисы обычных почестей. — Ее гроб не поставили ни на сцене, ни даже в фойе. Ее положили в дальней гардеробной, где раньше оставляли грязные калоши. Олег Ефремов на похороны не явился. Говорили, что запил».

В завершении эмоционального некролога артист вспомнил слова Чехова, который, когда сердился на актеров, говорил: «Ненавижу актеров. Снял бы с себя калоши и отхлестал бы их по лицу».

В комментариях многочисленные подписчики поблагодарили Садальского за откровенность и его особое мнение, а также выразили скорбь по поводу столь ранней, и столь страшной смерти талантливой актрисы.

Елена Майорова скончалась 23 августа 1997 года в возрасте 39 лет, будучи на пике популярности. Обстоятельства трагической гибели артистки остаются неизвестными до сих пор. Известно, что, когда она находилась на лестничной клетке в подъезде, платье Майоровой оказалась объятым пламенем. При этом она сумела добежать до служебного входа театра имени Моссовета , который находился во дворе ее дома, однако на проходной потеряла сознание. С ожогами 85% тела артистку доставили в больницу, где она и скончалась. Через девять месяцев из жизни ушел ее муж, художник Сергей Шерстюк , который не смог победить рак.

«Говорили, что, когда она, охваченная огнем, мчалась по Тверской, столб пламени факелом летел за ней следом», — вспоминали друзья и близкие актрисы.

Елена Майорова родилась 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в рабочей семье. В 1976-м она поступила в ГИТИС, на курс советского и российского актера и режиссера Олега Табакова.