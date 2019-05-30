Киркоров проболтался? Что скрывает Лазарев

В СМИ появились сообщения о том, что Филипп Киркоров придал огласке факт о тайной дочери певца Сергея Лазарева . Сами исполнители информацию опровергают.

На днях в прессе появилась информация о том, что певец Сергей Лазарев второй раз стал отцом. По информации телеграм-канала «Только никому», можно «уверенно говорить» о том, что у артиста в тайне родилась дочь.

Сам Лазарев эту информацию опроверг на своей странице в соцсети. Дважды бронзовый призер «Евровидения» в ответ на подозрения общественности рассказал историю о том, как он, ничего не подозревая, ходил и выбирал мясо для пикника, как тут на него обрушился такой сюрприз от прессы.

Позже телеграм-канал вновь поднял эту тему, рассекретив свой источник информации о новорожденной дочери певца. Оказалось, что утечка произошла из уст самого Филиппа Киркорова. Учитывая близкие отношения музыкантов, сложно сомневаться в осведомленности поп-короля. Вместе с тем, выяснилось, что дочка Лазарева родилась уже восемь месяцев назад. Пока сложно сказать наверняка, насколько правдивы эти слухи — официальной реакции не последовало ни от Лазарева, ни от Киркорова.

Стоит отметить, что артист уже воспитывает пятилетнего сына, которого ему успешно удавалось скрывать от общественности более трех лет. Когда же всем стала известна правда, исполнитель пояснил свою скрытность тем, что ребенку такая публичность идет только во вред. К слову, до сих пор ничего неизвестно о том, кто является матерью Никиты. По некоторой информации, мальчика певцу родила суррогатная мать.

Двумя неделями ранее Сергей Лазарев представил Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2019» в Израиле, где занял третье место — как и в 2016 году. Филипп Киркоров был соавтором композиции «Scream», с которой Лазарев завоевал «бронзу».

Отметим, что еще до начала полуфиналов некоторые журналисты спрашивали Лазарева и Киркорова в Тель-Авиве о предполагаемой дочери российского участника состязания. Тогда оба отказались комментировать слухи.

На прошлой неделе организаторами музыкального конкурса «Евровидение-2019» были пересмотрены итоги финального голосования. Европейский вещательный союз (EBU) признался, что некоторые баллы были начислены некорректно.

«Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕBU мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами», — сообщалось в заявлении на официальном сайте состязания.

После пересчета Лазарев получил на один балл больше, однако это никак не повлияло на итоговый результат. Более того, первое и второе места также остались за прежними участниками. Тем не менее, некоторые страны все же изменили свои позиции в общем зачете.

Напомним, что победитель Евровидения определяется общей суммой баллов, которые ему присуждают зрители и жюри. В этом году в финале представителей Белоруссии лишили права голоса и организаторы по ошибке посчитали белорусскому жюри средние баллы участников состязания.

Российский продюсер Виктор Дробыш пригрозил судом EBU в связи со скандалом с голосованием Белоруссии.

«Они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы. На самом деле, нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», — пояснил он.

Продюсер Иосиф Пригожин выразил скептическое мнение по-поводу намерений разгневанного коллеги. По мнению супруга певицы Валерии, шансы победить в судебной тяжбе против EBU ничтожно малы.

«Шансов выиграть суд — ноль, есть шансы потратить деньги. Это серьезные трудозатраты», — цитирует Пригожина ФАН.

Он также отметил, что не верит в свободу слова и демократию на европейском пост-пространстве. Пригожин убежден, что у Дробыша, учитывая «весь бред», который в настоящий момент наблюдается в мире, нет повода верить в победу в споре с EBU.