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«Самая лучшая в мире мама»: 5-летняя Лиза Галкина обратилась к Пугачевой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Алла Борисовна вместе с шоуменом Максимом Галкиным воспитывает 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Артистка опубликовала на личной страничке в Instagram видеоролик, на котором она запечатлена со своими малышами. Сама певица расположилась в тени от солнечных лучей, удобно устроившись под раскидистым деревом. В то время, как дети резвились у кромки воды.
«Это русское приволье, это Родина моя», — написала Пугачева.
К слову, заботливая Лиза успела предостеречь братика.
«Гарри аккуратно… крапива!» — слышится в кадре голосок малышки.
Примечательно, что автором видеоролика выступил отец семейства Максим Галкин. Несмотря на плотный рабочий график, он все-так нашел время на отдых с детьми и супругой.
Наследница Аллы Борисовны, подбежав к певице заявила, что считает ее самой лучшей мамой.
«Мамочка, а ты знаешь, что ты самая-самая лучшая в мире мама…» — обратилась к Пугачевой ее дочка.
Сама певица утверждала, что она хотела бы увидеть, какими станут ее малыши, когда вырастут. Двойняшки появились на свет, когда Алле Борисовне исполнилось 65 лет.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Галкин
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