«Самая лучшая в мире мама»: 5-летняя Лиза Галкина обратилась к Пугачевой

Алла Борисовна вместе с шоуменом Максимом Галкиным воспитывает 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Артистка опубликовала на личной страничке в Instagram видеоролик, на котором она запечатлена со своими малышами. Сама певица расположилась в тени от солнечных лучей, удобно устроившись под раскидистым деревом. В то время, как дети резвились у кромки воды.

«Это русское приволье, это Родина моя», — написала Пугачева.

К слову, заботливая Лиза успела предостеречь братика.

«Гарри аккуратно… крапива!» — слышится в кадре голосок малышки.

Примечательно, что автором видеоролика выступил отец семейства Максим Галкин. Несмотря на плотный рабочий график, он все-так нашел время на отдых с детьми и супругой.

Наследница Аллы Борисовны, подбежав к певице заявила, что считает ее самой лучшей мамой.

«Мамочка, а ты знаешь, что ты самая-самая лучшая в мире мама…» — обратилась к Пугачевой ее дочка.

Сама певица утверждала, что она хотела бы увидеть, какими станут ее малыши, когда вырастут. Двойняшки появились на свет, когда Алле Борисовне исполнилось 65 лет.