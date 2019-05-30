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«Нашли вечного злодея»: Соколовский отреагировал на обвинения Марьяны Ро в домогательствах 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: @vs20
Влад Соколовский в прошлом году расстался с Ритой Дакотой. Даже ради дочери Мии они решили не сохранять семью. Девушка выяснила, что на протяжении всех их отношений муж ей изменял. И у него была не одна пассия, а несколько. Несколько месяцев Рита приходила в себя, делясь своими эмоциями на личной странице в Instagram. Теперь же артистка поддерживает дружеские отношения с Владом и даже не держит на него зла.
Тем временем, то и дело разные известные персоны заявляют, что именно с ними была связь у Соколовского, когда он был женат. На днях известный блогер Марьяна Ро рассказала, что певец оказывал ей знаки внимания. По ее словам, он однажды написал ей в соцсети, предложив накормить блинчиками, а также интимную близость. Девушка заверила, что не стала ему отвечать. Сейчас Марьяна Ро встречается с рэпером Face. Свою личную жизнь она оберегает от стороннего внимания и считает, что союз Дакоты и Соколовского продолжил бы существовать, если бы они не выставляли отношения напоказ.
Если раньше Влад предпочитал молчать, то теперь он не выдержал и прокомментировал слова Ро. Певец был эмоционален и не стеснялся в выражениях.
«В очередной раз украшаю новостные ленты своим демонизированным образом. Нашли, *****, вечного злодея… Так выпьем же за «человеческую» натуру и неисправимое желание танцевать на чужих костях, во благо рейтингов и ещё *** пойми чего. И отдельный бокал за мой непоколебимый, уже сформированный ******* в этом во всем», — написал он в соцсети.
К посту Соколовский добавил фото, на котором он запечатлен с бутылкой шампанского. Комментарии он не стал отключать, поэтому пользователи Сети начали обсуждать его слова. Одни его поддержали, а другие возмутились его резкостью: «Мат — это явно лишнее. Не ожидала и неприятно удивлена», «Влад, есть поступки, за которые придется нести ответственность всю жизнь», «Братишка, крепись, кто-то же должен быть виноват во всем».
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Шоу-бизнес , Влад Соколовский
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