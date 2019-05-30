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«Мой шпагат будоражит всех»: Волочкова прокомментировала свой рекорд 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: @volochkova_art
Книга рекордов России зафиксировала размах шпагата примы-балерины, актрисы Анастасии Волочковой, который составил 225 см.
Мероприятие произошло в присутствии претенденток на звание мисс «Русское Радио», которые собрались в зале спортивного клуба Новахово, где обычно проходит тренировка Волочковой, на ее мастер-класс. Там также присутствовал Андрей Лобков — главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Guinness, который пришел со строительной рулеткой, чтобы измерить наибольшую длину размаха ног в поперечном шпагате балерины.
— Внешняя легкость упражнений от Анастасии повергла в шок молоденьких девушек, и ни одна не смогла повторить в точности с такой же грацией и кажущейся легкостью, — сообщает PR-директор Волочковой Наталья Ракицкая.
— Мой шпагат будоражит всех, вот, наконец таки, ему нашлось применение, и я дальше буду вас всех этим радовать, — передала «Вечерней Москве» слова Волочковой ее PR-директор.
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Шоу-бизнес , Русское Радио
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