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Лоза обозвал критикующих Макаревича фанатов 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН отказался признавать своими поклонниками тех, кто критикует каждое его действие и высказывание. Хейтеры в очередной раз набросились на музыканта, поводом для критических заявлений стал анонс выступления группы на Дне России у стен Кремля. В ответ на критику он написал, что стоит ему сказать любое слово, так тут же на него набросятся с обвинениями и критикой. Как он выразился, этим обычно занимаются «люди с запудренными мозгами, те, кто зарабатывает на дешевом шуме».
Музыкант Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что Макаревичу не нужно обращаться внимания на негатив в интернете, а самим критикующим давно пора привыкнуть, что от их мнения ничего не зависит.
«Макаревич россиянин, живет в России, почему бы ему не выступить на Дне России? Если какие-то дураки считают, что он не должен работать на Дне России, когда ему работать? На Дне Америки? Или на Дне Израиля? Даже если от него из-за этого кто-то из поклонников обидится, значит, у него среди поклонников будет меньше дураков. Что в этом плохого? Останутся нормальные, кто нормально воспринимает нормальные поступки. Нельзя делить мир на черное и белое. В мире несколько миллионов оттенков цветов. А они все делят — либо черное либо белое. Черно-белое кино уже никто не смотрит, неужели не понятно?», — заявил он.
Ранее сообщалось, что группа, недавно отпраздновавшая 50-летие, выступит у стен Кремля 12 июня. Музыкальный коллектив исполнит две композиции, но музыкант не раскрыл секрет, что это будут за песни, призвав отвлечься от политики и получать удовольствие от музыки.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Андрей Макаревич
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