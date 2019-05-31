Окружить заботой: Бывший муж Началовой забрал их общую с певицей дочь к себе

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин забрал к себе их общую дочь Веру.

«Да, я ее забрал в свою новую семью», — сказал Алдонин в интервью «Советскому спорту».

Алдонин признался, что смерть Юлии Началовой шокировало его и стала настоящей трагедией.

«Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», — сказал экс-футболист.

Евгений Алдонин и Юлия Началова были женаты с 2006 по 2011 гг., их общей дочери Вере 12 лет. У Алдонина также есть 2-летний сын от второго брака.