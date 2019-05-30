Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советы Канделаки разозлили пользователей Сети 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на странице в Instagram поделилась своей диетой и посоветовала подписчикам переходить на «чистое питание». Возмущенные дорогим меню Канделаки интернет-пользователи поинтересовались, знает ли она, сколько зарабатывают простые россияне.
По словам Канделаки, ее диетическое меню состоит из котлет из красной и белой рыбы с кенийской фасолью и отварного киноа со специями и кунжутом, королевских гребешков со спаржей и пастой «ракушки», приправленной пармезаном, а также стейка семги с брюссельской капустой и спаржи, запеченной на гриле.
«Мы то за, огласите ценник такого недельного меню из свежих не замороженных морепродуктов, гребешков, спаржа, плюс белая с красной рыба:))))… Вы доходы основной массы Россиян хоть знаете?» — спросила у Канделаки @chudoluba (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Пошёл в магаз за кенийской фасолью и королевскими гребешками, а продавцы говорят, что есть только гречка и куриное филе», — написал @alexeywinner.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Тина Канделаки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нужны разъяснения: Посла РФ вызвали в МИД Польши41
Ждали весь день. Зеленский поскандалил из-за квартиры3
Появились подробности о смерти школьницы на ЕГЭ29
Скандал с подкупом: Друзь сделал заявление13
«Закон о тишине» дополнили новыми пунктами23
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение