Советы Канделаки разозлили пользователей Сети

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на странице в Instagram поделилась своей диетой и посоветовала подписчикам переходить на «чистое питание». Возмущенные дорогим меню Канделаки интернет-пользователи поинтересовались, знает ли она, сколько зарабатывают простые россияне.

По словам Канделаки, ее диетическое меню состоит из котлет из красной и белой рыбы с кенийской фасолью и отварного киноа со специями и кунжутом, королевских гребешков со спаржей и пастой «ракушки», приправленной пармезаном, а также стейка семги с брюссельской капустой и спаржи, запеченной на гриле.

«Мы то за, огласите ценник такого недельного меню из свежих не замороженных морепродуктов, гребешков, спаржа, плюс белая с красной рыба:))))… Вы доходы основной массы Россиян хоть знаете?» — спросила у Канделаки @chudoluba (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).