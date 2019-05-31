Сестра Элины Быстрицкой продала квартиру за три недели до смерти актрисы

В последние годы жизни звезда картины «Тихий Дон» Элина Быстрицкая очень тяжело болела. За ней ухаживала ее помощница Ксения Рубцова. Сестра Софья Шегельман лишь изредка приезжала из Израиля . Быстрицкая собиралась завещать часть своего имущества Рубцовой. Когда об этом узнала Шегельман, то вернулась из Израиля с требованием изменить это решение.

По словам подруги Быстрицкой Людмилы Голяндиной, Быстрицкая хотела разделить имущество между всеми родственниками и близкими людьми, но Шегельман за три недели до смерти актрисы продала ее квартиру в Леонтьевском переулке в Москве. Как уверяет Голяндина, жилье Шегельман «продала с еще живой сестрой». Просто оформила отсрочку освобождения жилплощади.

Интересно, что много лет назад Быстрицкая, которая любила свою сестру, купила Шегельман квартиру в Москве. Однако родственница там жить не пожелала. Она продала квартиру и уехала в Израиль. Быстрицкая по этому поводу была очень огорчена. Она надеялась чаще видеться с сестрой.

Еще одна подруга Быстрицкой рассказала, что в 2010 году актриса купила дом в Вильнюсе. Она оформила его в долях. Шегельман вывела его из наследства и переписала на мужа своей внучки, сообщает «Комсомольская правда».