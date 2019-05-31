Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестра Элины Быстрицкой продала квартиру за три недели до смерти актрисы 

Teleprogramma.pro + ещё 1 56 минут назад
В последние годы жизни звезда картины «Тихий Дон» Элина Быстрицкая очень тяжело болела. За ней ухаживала ее помощница Ксения Рубцова. Сестра Софья Шегельман лишь изредка приезжала из Израиля. Быстрицкая собиралась завещать часть своего имущества Рубцовой. Когда об этом узнала Шегельман, то вернулась из Израиля с требованием изменить это решение.
По словам подруги Быстрицкой Людмилы Голяндиной, Быстрицкая хотела разделить имущество между всеми родственниками и близкими людьми, но Шегельман за три недели до смерти актрисы продала ее квартиру в Леонтьевском переулке в Москве. Как уверяет Голяндина, жилье Шегельман «продала с еще живой сестрой». Просто оформила отсрочку освобождения жилплощади.
Интересно, что много лет назад Быстрицкая, которая любила свою сестру, купила Шегельман квартиру в Москве. Однако родственница там жить не пожелала. Она продала квартиру и уехала в Израиль. Быстрицкая по этому поводу была очень огорчена. Она надеялась чаще видеться с сестрой.
Еще одна подруга Быстрицкой рассказала, что в 2010 году актриса купила дом в Вильнюсе. Она оформила его в долях. Шегельман вывела его из наследства и переписала на мужа своей внучки, сообщает «Комсомольская правда».
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я бился в комплексах»: Дмитрий Певцов вспомнил начало отношений с Ольгой Дроздовой Богомолов отметил назначение на должность худрука театра в обществе Светланы Бондарчук Дочь Алсу и Ержан Максим спели на «Детской Новой волне» песню «Это любовь»
Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Элина Быстрицкая , Комсомольская правда , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хватит отдыхать3
Трамп обратится к Москве за помощью136
Между Россией и Китаем появился новый путь
«Все уже известно»: что привело к трагедии SSJ-10020
Россиянам сократят новогодние каникулы75
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:29
Телеведущую затравили за небритые подмышки
Шоу-бизнес
02:20
«Все уже известно»: что привело к трагедии SSJ-100
Происшествия
01:00
Шимпанзе поймали за ловлей краснокнижных крабов
Наука и техника Наука
01:05
Последствия московских ливней показали на видео
Погода Катастрофы
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение