Шаляпин и Цымбалюк-Романовская готовятся стать родителями

Девушка призналась журналистам, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская «активно работают в этом направлении». При этом Калашникова отметила, что сейчас для того чтобы стать родителями настал самый подходящий момент.

«Виталине уже 40 лет, Прохору — 36. Не понимаю, почему так долго у них нет детей. Ведь с момента их отношений уже прошло достаточно много времени (год — прим. ред.)», — подчеркнула она.

Калашникова поделилась, что, когда встречалась с Шаляпиным, они тоже планировали родить ребёнка, но певец в то время считал, что ещё недостаточно подготовился к важному шагу в своей жизни.

«Ему хотелось добиться большей популярности, он чувствовал, что еще не реализовался до конца. Прохор всегда боялся, что не будет возможности обеспечивать свое потомство. Но сейчас уже он рассуждает по-другому», — отметила Калашникова.

По словам девушки, в отношениях с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской Шаляпин обрёл настоящее счастье. При этом Калашникова не ревнует Прохора к его нынешней пассии, поскольку у неё к певцу осталась только «материнская любовь».

«Я очень переживаю за него. Мне так хочется, чтобы он уже наконец остепенился, женился, чтобы у него родились дети», — заявила она.

Калашникова надеется, что у пары родится двойня и готова стать малышам крёстной матерью. Девушка отмечает, что будет помогать Шаляпину с потомством, когда супруги будут на съёмках или гастролях.