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О «вакханалиях» на могиле Началовой высказалась её пиар-директор 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представительница покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева показала в инстаграме фотографию, сделанную в квартире артистки.
На фото она показала зеркало, икону, руку "от сглаза", диск с песнями Началовой.
"Юля не любила сьемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения?"
— отреагировала Исаева на сообщения о том, что к могиле Началовой люди устраивают паломничество и используют ее захоронение для ритуалов и "зарядки" воды.
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Прямо у входа в квартиру Юли, слева, висит зеркало. Все так как было при жизни. И икона, и рука от сглаза, и диск ее альбома. Почему я выставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры. Обыкновенного человека. Ничего сверхестественного. Юля не любила сьемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения? Много, очень много звонков получаю я на тему: «вы знаете что происходит на кладбище?», «А как вы к этому относитесь?», «А у Юли был дар?», « А может она Святая?». Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном— будьте так же аккуратны с этим вопросом как Юля, не впускавшая толпы страждущих в свой дом. Уважайте ее память. Мне очень больно слышать рассказы, о происходящем на Троекуровском. Скажу больше— я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства. Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет цветов. Не верю в нехорошее и НЕ КОММЕНТИРУЮ эту тему! Разум победит. #воттак #ятвоеплечо #любим #помним #юлияначалова #аннаисаева @taisianachalova @julianachalova_manager @mostovlukoks @tanya_tareshkina

Публикация от  Исаева Анна (@isaeva.anya)

По ее словам, простых людей, любивших Началову, она понимает.
"Выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства", — заявила она.
Ранее сообщалось, что крест на могиле Юлии Началовой якобы замироточил.
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