О «вакханалиях» на могиле Началовой высказалась её пиар-директор

Представительница покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева показала в инстаграме фотографию, сделанную в квартире артистки.

На фото она показала зеркало, икону, руку "от сглаза", диск с песнями Началовой.

"Юля не любила сьемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения?"

— отреагировала Исаева на сообщения о том, что к могиле Началовой люди устраивают паломничество и используют ее захоронение для ритуалов и "зарядки" воды.

По ее словам, простых людей, любивших Началову, она понимает.

"Выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства", — заявила она.

Ранее сообщалось, что крест на могиле Юлии Началовой якобы замироточил.