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«Серега, прости!»: Наташа Королева перепутала декольте своего мужа и Волочковой 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная певица не смогла узнать супруга по фрагменту фотографии.
31 мая известной певице Наташе Королевой исполняется 46 лет. Но особой радости от праздника, как признается звезда, она уже не испытывает, как было в детстве и юности. Но все равно артистка не впадает в депрессию от своего возраста и продолжает активно заниматься творчеством. Совсем скоро Наташа даст сольный концерт, на котором исполнит не только своих хиты, но и композиции из альбома «Ягодка», записанного год назад, но и новые композиции. Об этом Королева рассказала на записи программы «Вечерний Ургант».
Артистка следит за своей фигурой и постоянно пробует новые методики похудения и процедуры красоты. Кроме того, певица рассказала о подарке, который преподнес ей супруг в прошлом году — это огромный зеленый слон — элемент ландшафтного дизайна. Фигура животного установлена на даче звезды. В ходе программы Иван Ургант предложил Наташе сыграть в одну простую и забавную игру — узнать по небольшим фрагментам фотографий декольте своего мужа.
Результаты удивили и насмешили одновременно. Посмотрев на первый снимок, артистка призналась, что не уверена, Сергей ли это. Но это было декольте Арнольда Шварценеггера. На втором снимке была изображена Дженнифер Лопес, впрочем, Королева и так сказала, что декольте принадлежит женщине.
«Наверное, он», — заявила артиста, взглянув на третий снимок. А когда выяснилось, что на фотографии изображен Сильвестр Сталлоне, Наташа Королева воскликнула: «Серега, прости!».
«Он!» — уверенно заявила певица, взглянув на следующий снимок. Но каково же было удивление звезды, когда выяснилось, что это было декольте Анастасии Волочковой.
И только на последнем снимке как раз и был изображен супруг артистки.
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Шоу-бизнес , Арнольд Шварценеггер , Дженнифер Лопес , Сильвестр Сталлоне , Иван Ургант , Наташа Королева
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