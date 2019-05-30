Наташа Королёва в эфире программы «Вечерний Ургант» не смогла опознать своего супруга Сергея Глушко по фрагменту фотографии груди. Певица ошибочно присвоила декольте мужа Арнольду Шварценеггеру, Сильвестру Сталоне и даже Анастасии Волочковой.
Артистка появилась в гостях у Ивана Урганта в преддверии своего очередного сольного концерта. Поговорив о семье певицы, телеведущий предложил Королёвой поучаствовать в конкурсе под названием «Декольте любимого мужчины», в рамках которого женщина по фрагментам фотографий груди разных людей необходимо было опознать своего супруга.
Первый же снимок Королёва присвоила Тарзану, однако оказалось, что декольте принадлежит голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру. Фото с частью груди Дженнифер Лопес певица отмела сразу. Впрочем, следом вновь ошиблась, перепутав своего супруга с Сильвестром Сталлоне. Взрыв хохота в студии вызвал момент, когда Королёва предположила, что декольте Анастасии Волочковой могло оказаться частью изображения Тарзана.
«Прости, Серёга», — сквозь смех заявила певица.
Наконец, Королёва смогла всё-таки опознать супруга по фрагменту последней фотографии.