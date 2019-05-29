Переобулся в патриоты? Макаревич объяснил концерт у Кремля

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич попросил не искать политический подтекст в выступлении коллектива на патриотическом гала-концерте в честь Дня России . По словам народного артиста, подобные темы его достали.

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич призвал не искать политический подтекст в выступлении коллектива на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. Об этом он заявил в интервью «Говорит Москва ».

«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей богу, все с ума сошли просто со своей политикой», — сказал 65-летний артист.

Вместе с тем он не раскрыл названия двух песен, которые «Машина времени» представит у стен Кремля, уточнив лишь, что «одна из них старая, одна — новая».

Отмечается, что сразу после того, как стало известно о грядущем выступлении группы Макаревича на мероприятии в честь Дня России, который состоится 12 июня, многие пользователи сети подвергли народного артиста страны критике. Музыканта, в частности, обвинили в непоследовательности, возмутившись тем, что он одновременно позволяет себе резкие высказывания о Крыме и хочет быть участником патриотических концертов.

Справедливости ради, скандалов с политическим подтекстом вокруг Макаревича в последнее время и правда достаточно. Так, сравнительно недавно музыкант грубо раскритиковал тех своих поклонников, которые радовались вхождению Крыма в состав России в 2014 году.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» (Авторская орфография сохранена — «Газета.Ru».) Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так [плохо] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет», — выразил мнение лидер «Машины времени».

Незадолго до этого Макаревич отметился другим вызывающим высказыванием — на сей раз о землянах в целом. В интервью Lenta.Ru он предположил, что большая часть человечества является идиотами и с этим ничего нельзя поделать.

«Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — заявил Макаревич, добавив, что себя самого он причисляет к оставшимся 20%.

Тогда же певец атаковал и отечественное телевидение, предложив запретить «орать одновременно нескольким выступающим», так как это «калечит психику людей».

«Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — пояснил свои мысли Андрей.

Отвечая на данное высказывание рок-звезды, продюсер Иосиф Пригожин возмутился «странной статистикой», приведенной народным артистом России, и не согласился с подобным соотношением «умных» и «идиотов».

«Просто идиоты обращают на себя больше внимания. Плохие новости, скандалы — это все вытесняет доброе и вечное, к сожалению. Мы реагируем на негатив сильнее, не развиваемся в культурном, духовном плане», — цитирует Пригожина ФАН.

Уже в конце этой весны Макаревич частично коснулся и темы Донбасса: «Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю — может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать».

Это заявление вывело из себя среди прочих певицу Юлию Чичерину , которая тут же обозвала Макаревича «мажором с раздутым эго».

«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями. Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих», — возмутилась Юлия.

Также она отметила, что «позор проявления меркантильности» в подобном вопросе Макаревичу «уже никогда не смыть».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.