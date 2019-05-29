Стали известны истинные причины развода Питта и Энистон 

В своё время расставание Дженнифер Энистон и Брэда Питта шокировало поклонников не менее развода с Анджелиной Джоли. При этом Дженнифер и Брэд утверждали, что разошлись мирно и по обоюдному согласию. Однако сейчас начала вскрываться истинная причина развода известных актёров.
Дженнифер призналась, что после того, как она публично заявила о «дружеском расставании», в Сети появились совместные снимки Брэда с Анджелиной и её маленьким сыном Мэддоксом. После этого Энистон уже не верила словам бывшего супруга, что причиной их разрыва не является другая женщина.