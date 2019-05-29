«Без спиртного уже не может»: Гоген Солнцев рассказал о пагубной привычке своей жены

В 2018 году российскую общественность потрясла свадьба шоумена Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, которая старше своего избранника на 26 лет. Однако счастье молодоженов длилось недолго, вскоре вся страна узнала о проблемах в их семье.

Так, драки дома у Солнцева и Терешкович — это не редкость. Причем инициатором становится вовсе не Гоген, а его супруга. Также артист недавно рассказал о том, что у Екатерины есть серьезные проблемы с алкоголем. Из-за этого ее пришлось положить в санаторий на лечение, однако и там без инцидентов не обошлось. Гоген признался, что его жена «не просыхала» с 1 мая, в итоге она подралась с персоналом клиники и ее пришлось забрать.

Недавно Солнцев даже опубликовал пост в своем Instagram, где сожалел, что не женился на Алле Пугачевой — благополучия в семье было бы больше, отметил он.

А пока о спокойствии можно только мечтать. Шоумен признался, что Екатерина не только поднимает на него руку, но и устраивает шумные попойки у них дома, куда приглашает не только подруг, но и совершенно незнакомых людей с улицы. Некоторых из них приходилось выгонять из квартиры с помощью полиции.

Впрочем, бросать свою супругу Солнцев не собирается. Сначала он хочет помочь ей справиться с вредными привычками.