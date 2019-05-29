Бразильский «руки-базуки» показал 60-сантиметровый бицепс

Житель бразильского города Сан-Паулу признался, что использует опасный препарат ради увеличения мышц до аномальных размеров. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Бодибилдер Валдир Сегато (Valdir Segato) на протяжении многих лет вводит себе инъекции синтола ради хорошей формы. Такие изменения носят лишь внешний характер и не делают бразильца сильнее. Однако, по словам мужчины, ему нравится, что люди на улице обращают на него внимание и называют «монстром».

В молодости Сегато страдал от наркотической зависимости и из-за этого резко похудел. Мужчину не устраивала собственная внешность, поэтому он бросил пагубную привычку и стал заниматься спортом. В зале ему посоветовали синтол, который способствует увеличению мышц. Вещество вызвало у бодибилдера привыкание, и теперь он не может без него обойтись. Сейчас диаметр его бицепсов составляет 60 сантиметров.

Три года назад врачи сказали Сегато, что если он продолжит вводить себе инъекции, то может лишиться конечностей. У синтола есть множество побочных эффектов, которые приводят к инсульту, инфекциям, а также поражению центральной нервной системы. Но бразилец не собирается останавливаться. У него есть несколько аккаунтов в соцсетях, в которых он с гордостью демонстрирует свою форму. Он называет себя Валдир Синтол.

Друг Сегато, Фернандо Карвалью да Силва (Fernando Carvalho da Silva), признался, что не одобряет действия мужчины, однако не может ему возразить.