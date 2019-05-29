Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бразильский «руки-базуки» показал 60-сантиметровый бицепс 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @valdir_synthol_
Житель бразильского города Сан-Паулу признался, что использует опасный препарат ради увеличения мышц до аномальных размеров. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Бодибилдер Валдир Сегато (Valdir Segato) на протяжении многих лет вводит себе инъекции синтола ради хорошей формы. Такие изменения носят лишь внешний характер и не делают бразильца сильнее. Однако, по словам мужчины, ему нравится, что люди на улице обращают на него внимание и называют «монстром».
В молодости Сегато страдал от наркотической зависимости и из-за этого резко похудел. Мужчину не устраивала собственная внешность, поэтому он бросил пагубную привычку и стал заниматься спортом. В зале ему посоветовали синтол, который способствует увеличению мышц. Вещество вызвало у бодибилдера привыкание, и теперь он не может без него обойтись. Сейчас диаметр его бицепсов составляет 60 сантиметров.
Три года назад врачи сказали Сегато, что если он продолжит вводить себе инъекции, то может лишиться конечностей. У синтола есть множество побочных эффектов, которые приводят к инсульту, инфекциям, а также поражению центральной нервной системы. Но бразилец не собирается останавливаться. У него есть несколько аккаунтов в соцсетях, в которых он с гордостью демонстрирует свою форму. Он называет себя Валдир Синтол.
Друг Сегато, Фернандо Карвалью да Силва (Fernando Carvalho da Silva), признался, что не одобряет действия мужчины, однако не может ему возразить.
«Он рискует, потому что хочет хорошо выглядеть и быть знаменитым», — объяснил да Сильва.
Последние новости
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях Саакашвили вернулся на Украину В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе
Комментарии3
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС обратился с заявлением к России и Турции24
«Вызывает негодование»: Москва возмущена действиями Косово62
«Собака, которая будет лаять»: Саакашвили вернулся42
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера1
Штурм горсовета во Львове: мэрия винит Порошенко1
Видео
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
01:44
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение