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Олег Газманов рассказал об удалении опухоли в Германии 

News.ru 2 часа назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российский певец и композитор Олег Газманов прокомментировал информацию об ухудшении здоровья в связи с операцией по удалению злокачественной опухоли голосовых связок. По словам Газманова, это всего лишь слухи.
Артист подтвердил, что у него действительно вырезали опухоль, но это было восемь лет назад, а она не была злокачественной.
Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все нормально. Восемь лет назад у меня вырезали опухоль — гранулему, — сказал Газманов в интервью латвийского интернет-канала Mixtv.
На вопрос о том, почему он операцию делал в Германии, а не в российской клинике, Газманов ответил, что немецких специалистов ему посоветовали как раз московские врачи. Также артист подчеркнул, что он свободный человек и на свои деньги может ездить, куда хочет.
Ранее News.ru писал, что Газманов мог лишиться голоса из-за опухоли.
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