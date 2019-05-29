Олег Газманов рассказал об удалении опухоли в Германии

Российский певец и композитор Олег Газманов прокомментировал информацию об ухудшении здоровья в связи с операцией по удалению злокачественной опухоли голосовых связок. По словам Газманова, это всего лишь слухи.

Артист подтвердил, что у него действительно вырезали опухоль, но это было восемь лет назад, а она не была злокачественной.

Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все нормально. Восемь лет назад у меня вырезали опухоль — гранулему, — сказал Газманов в интервью латвийского интернет-канала Mixtv.

На вопрос о том, почему он операцию делал в Германии, а не в российской клинике, Газманов ответил, что немецких специалистов ему посоветовали как раз московские врачи. Также артист подчеркнул, что он свободный человек и на свои деньги может ездить, куда хочет.

Ранее News.ru писал, что Газманов мог лишиться голоса из-за опухоли.