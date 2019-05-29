Газманов рассказал о своем здоровье

Российский певец Олег Газманов рассказал о своем здоровье. В интервью латвийскому радио Baltcom он заявил, что слухи о его смертельной болезни сильно преувеличены.

По словам Газманова, разговоры о его болезни начались после интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Тогда он признался, что несколько лет назад в Германии ему была сделана операция по удалению доброкачественной опухоли на голосовой связке.

«Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все нормально. Восемь лет назад у меня вырезали опухоль — гранулему», — заявил музыкант.

По словам Газманова, он выбрал специалиста из Германии, поскольку связки — это очень узкая специализация, и российские врачи вообще не давали гарантий, что после операции он сможет петь.

Певец также заметил, что на свои деньги он может лечиться в той стране, где захочет.