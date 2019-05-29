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Газманов рассказал о своем здоровье 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Олег Газманов рассказал о своем здоровье. В интервью латвийскому радио Baltcom он заявил, что слухи о его смертельной болезни сильно преувеличены.
По словам Газманова, разговоры о его болезни начались после интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Тогда он признался, что несколько лет назад в Германии ему была сделана операция по удалению доброкачественной опухоли на голосовой связке.
«Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все нормально. Восемь лет назад у меня вырезали опухоль — гранулему», — заявил музыкант.
По словам Газманова, он выбрал специалиста из Германии, поскольку связки — это очень узкая специализация, и российские врачи вообще не давали гарантий, что после операции он сможет петь.
Певец также заметил, что на свои деньги он может лечиться в той стране, где захочет.
Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , Олег Газманов
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