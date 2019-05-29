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Жених для Бузовой и невеста для Батрутдинова: объявлен кастинг в новое телешоу 

Teleprogramma.pro + ещё 3 29 мая 2019
Фото: Instagram
Ольга Бузова уже три года ведет активный поиск жениха. После болезненного развода с Дмитрием Тарасовым она то и дело жалуется на нехватку достойного мужского внимания. В прошлом году вся страна следила за тем, как поющая телеведущая общалась с претендентами на ее сердце в рамках шоу «Замуж за Бузову». Она ходила на свидания и даже знакомила фаворитов со своими близкими. В итоге кольцо ей подарил бизнесмен Денис Лебедев, но он разочаровал звезду, оказавшись не тем, за кого себя выдавал.
Похоже, что сдаваться Бузова не намерена. Так как она публичная личность и не хочет попасть в руки корыстного мужчины, уже скоро телеведущая вновь попробует найти свою любовь с помощью реалити-шоу. На этот раз компанию ей составит Тимур Батрутдинов. Им не раз приписывали роман, но, как они сами утверждают, связывают их исключительно дружеские отношения. Артист несколько лет назад пытался найти себе невесту в рамках телевизионной программы, но так и остался холостяком.
А теперь канал ТНТ объявил набор участников в новый проект: на этот раз ищут женихов для Ольги и невест для Тимура.
«Они знакомы давно и могут помочь друг другу наладить личную жизнь…» — такой слоган интригующего шоу.
На сайте телеканала появилось два раздела в отделе кастингов: «Хочу за Батруху» и «Хочу за Бузову». Из промо-роликов, которые скоро увидят зрители, становится известно, что звезда Comedy Club мечтает создать семью, а королева Instagram все еще хочет видеть рядом с собой надежного мужчину.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@buzova86, я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться!) Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом;) Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет — это ты!) До встречи в Москве! #междуработами 🌴🌊👋🛫🌲❄️

Публикация от  Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov)

Бузова и Батрутдинов пообещают, что изменят свои статусы на «в отношениях», а впоследствии и вовсе на «замужем», «женат». Съемки реалити стартуют летом этого года. Для кастинга приглашаются женщины и мужчины от 20 до 40 лет. Есть ограничение: они не должны состоять в официальном браке. Чтобы побороться за сердце холостяка или свободной девушки, нужно заполнить анкеты на сайте ТНТ, а затем, если вашим профилем заинтересуются, то вы будете приглашены на очный кастинг. Там уже нужно будет продемонстрировать не только свою фотогеничность.
По некоторым данным, проект имеет рабочее название «План Б». В случае же, если Оля и Тимур не выберут никого из участников шоу, то им по правилам проекта придется стать парой, пишет издание «Комсомольская правда»
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Денис Лебедев , Дмитрий Тарасов , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова
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