Жених для Бузовой и невеста для Батрутдинова: объявлен кастинг в новое телешоу

Ольга Бузова уже три года ведет активный поиск жениха. После болезненного развода с Дмитрием Тарасовым она то и дело жалуется на нехватку достойного мужского внимания. В прошлом году вся страна следила за тем, как поющая телеведущая общалась с претендентами на ее сердце в рамках шоу «Замуж за Бузову». Она ходила на свидания и даже знакомила фаворитов со своими близкими. В итоге кольцо ей подарил бизнесмен Денис Лебедев , но он разочаровал звезду, оказавшись не тем, за кого себя выдавал.

Похоже, что сдаваться Бузова не намерена. Так как она публичная личность и не хочет попасть в руки корыстного мужчины, уже скоро телеведущая вновь попробует найти свою любовь с помощью реалити-шоу. На этот раз компанию ей составит Тимур Батрутдинов . Им не раз приписывали роман, но, как они сами утверждают, связывают их исключительно дружеские отношения. Артист несколько лет назад пытался найти себе невесту в рамках телевизионной программы, но так и остался холостяком.

А теперь канал ТНТ объявил набор участников в новый проект: на этот раз ищут женихов для Ольги и невест для Тимура.

«Они знакомы давно и могут помочь друг другу наладить личную жизнь…» — такой слоган интригующего шоу.

Бузова и Батрутдинов пообещают, что изменят свои статусы на «в отношениях», а впоследствии и вовсе на «замужем», «женат». Съемки реалити стартуют летом этого года. Для кастинга приглашаются женщины и мужчины от 20 до 40 лет. Есть ограничение: они не должны состоять в официальном браке. Чтобы побороться за сердце холостяка или свободной девушки, нужно заполнить анкеты на сайте ТНТ, а затем, если вашим профилем заинтересуются, то вы будете приглашены на очный кастинг. Там уже нужно будет продемонстрировать не только свою фотогеничность.

По некоторым данным, проект имеет рабочее название «План Б». В случае же, если Оля и Тимур не выберут никого из участников шоу, то им по правилам проекта придется стать парой, пишет издание «Комсомольская правда»