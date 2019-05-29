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Холостяк о «самой-самой»: Егор Крид назвал качества своей «идеальной жены» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Соцсети
Егор Крид признался: он давно уже перестал знакомиться с девушками. В России певец сейчас слишком известен, он больше не верит, что красавицы будут относиться к нему бескорыстно и видеть не деньги в его кошельке, а его человеческие качества.
Последние серьезные отношения у исполнителя были с итальянкой, которая оказалась старше него на десять лет. Как рассказал Крид, связь с девушкой продлилась недолго, она совершенно не говорила по-русски и не знала, насколько знаменит Егор на родине.
«Она еще и зарабатывала больше, чем я», — сообщил артист, ставший гостем YouTube-шоу «ВДудь».
У этого союза не было будущего. Понимая это, пара решила расстаться, однако певец не оставляет надежды когда-нибудь создать семью и стать отцом. Конечно, найти новую избранницу страдающему от одиночества артисту будет непросто. По словам Крида, идеальной женой для него могла бы стать искренняя, добрая, простая и открытая девушка. Главное, чтобы возлюбленной «ничего не было надо» от звезды.
«Это могла бы быть девочка из провинции, из региона, из глубинки. Иногда я встречаю, например, в лифте какую-нибудь обычную девушку с косынкой на голове и говорю себе: «Да это идеальная жена!» — откровенничает Егор Булаткин.
В разговоре с Юрием Дудем Крид отметил: он осознает, что если у знаменитостей и бывает настоящая любовь, эти крепкие отношения начинаются задолго до свалившейся на них славы.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Крид
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