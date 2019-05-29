Холостяк о «самой-самой»: Егор Крид назвал качества своей «идеальной жены»

Егор Крид признался: он давно уже перестал знакомиться с девушками. В России певец сейчас слишком известен, он больше не верит, что красавицы будут относиться к нему бескорыстно и видеть не деньги в его кошельке, а его человеческие качества.

Последние серьезные отношения у исполнителя были с итальянкой, которая оказалась старше него на десять лет. Как рассказал Крид, связь с девушкой продлилась недолго, она совершенно не говорила по-русски и не знала, насколько знаменит Егор на родине.

«Она еще и зарабатывала больше, чем я», — сообщил артист, ставший гостем YouTube-шоу «ВДудь».

У этого союза не было будущего. Понимая это, пара решила расстаться, однако певец не оставляет надежды когда-нибудь создать семью и стать отцом. Конечно, найти новую избранницу страдающему от одиночества артисту будет непросто. По словам Крида, идеальной женой для него могла бы стать искренняя, добрая, простая и открытая девушка. Главное, чтобы возлюбленной «ничего не было надо» от звезды.

«Это могла бы быть девочка из провинции, из региона, из глубинки. Иногда я встречаю, например, в лифте какую-нибудь обычную девушку с косынкой на голове и говорю себе: «Да это идеальная жена!» — откровенничает Егор Булаткин.

В разговоре с Юрием Дудем Крид отметил: он осознает, что если у знаменитостей и бывает настоящая любовь, эти крепкие отношения начинаются задолго до свалившейся на них славы.