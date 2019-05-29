«Это уже не политика, это маразм»: Павлиашвили о петиции по российской эстраде

Певец Сосо Павлиашвили раскритиковал авторов петиции с требованием запретить российскую эстраду в точках общепита в Грузии

По словам Павлиашвили, подобные петиции и общественное внимание к ним разрушают отношения между двумя странами.

«Какой-то глупый человек предложил запретить российскую эстраду в Грузии, а вы хотите еще больше раздуть это! Это на руку тем людям, которые в Грузии раздувают эти глупости с запертом. Это же реальный бред, не подхватывайте это, пожалуйста. Это уже не политика, это маразм…», — приводит «Взгляд» слова Павлиашвили.

Певец посоветовал не привлекать внимание к петиции, чтобы вместе 1,3 тысячи человек ее не подписали 100 тысяч. Он предположил, что после этого в Москве «опять начнут вылавливать грузин и отправлять в Грузию товарными самолетами».

Павлиашвили также напомнил о беженцах, которые остались в Грузии после грузино-абхазского и южноосетинского конфликтов.

«Людей как выгнали из Абхазии в начале 90-х, так и не возвращают домой. Ошибки были со всех сторон. Но эти ошибки можно исправлять, но никто же не исправляет», — сказал певец.

Павлиашвили также сказал, что в Грузии очень рады россиянам, которые приезжают в страну в качестве туристов.

Ранее СМИ сообщили о петиции, авторы которой призывали власти Грузии запретить «меню в ресторанах на русском языке, вывески и включение на полную мощность российской безвкусной эстрады».