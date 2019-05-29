«Больные нацисты»: Украину распекли за травлю девочки из России на «Голосе»

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал реакцию украинцев на успех семилетней россиянки Таисии Скомороховой в отборочном туре национального шоу «Голос. Дети». По словам журналиста, представительницу России критикуют только «больные люди» и «националисты».

Российский музыкальный критик Сергей Соседов осудил украинцев за критику семилетней москвички Таисии Скомороховой, выступившей в отборочном туре вокального проекта «Голос. Дети». Представительница России спела для украинского жюри песню Тины Тернер «Simply the Best», после чего к ней повернулись все наставники шоу. Бойкая девочка решила пойти в команду группы «Время и Стекло», объяснив свой выбор тем, что ей подходит стиль этого коллектива.

Многие комментаторы видеоролика с выступлением Скомороховой на ютьюбе выразили возмущение в связи с ее успехом на украинском шоу.

«Выбирают всех подряд. Почему детей из России допускают на конкурс на Украине? Пусть там у себя поют», — написал один из них.

Подобные высказывания не удивили Соседова, потому что он, по его словам, ожидал негативной реакции со стороны некоторых украинцев. Этих людей он назвал «националистами», передает ФАН.

«Это просто идиотические высказывания. Так могут высказываться только больные люди. Националисты.

Там же [на Украине] сейчас действительно нацизм, и я сомневаюсь, что новая власть сможет что-то изменить в этой ситуации», — сказал Соседов.

Причиной своего умозаключения он назвал «очевидный» факт внешнего управления Украиной.

«Мне жалко людей, нормальных людей, украинцев, которых, безусловно, много. Но все это [русофобия], конечно, инспирируется официальными институтами, все идет сверху. Вот такие «мнения» — кто-то точно дает команду «фас», — заключил Соседов.

После этого, по мнению 51-летнего критика, «шавки» в лице информагентств, интернет-порталов, газет и журналов исправно выполняют эту команду.

«Видите ли, российская девочка им помешала. Да я бы на нашем месте вообще туда не ездил, нечего нам там делать! На Украине сейчас такой маразм происходит», — возмутился Соседов.

По словам представителя группы «Время и Стекло» Ирины, музыканты не разделяют детей по национальному признаку.

«Мы не комментируем вот это вот — русская, не русская. Это все дети, и мы комментариев не даем», — сказала она.

Некоторые поклонники шоу отметили в комментариях на ютьюбе, что не имеют претензий к Скомороховой, но не могут понять, как ее могли допустить к участию в украинском проекте.

Не осталась без внимания комментаторов одна из наставниц, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала . Напомним, во время украинского отбора на «Евровидение-2019» исполнительница задавала участникам вопросы о принадлежности Крыма.

«Удивительно, как Джамала не спросила у нее, «чей Крым?». Она, наверное, не поняла, что она из России!» — посчитали зрители.

Напомним, во время проведения отбора на «Евровидение» Джамала подвергла резкой критике дуэт Anna Maria сестер Опанасюк, чья мать работает заместителем председателя Совета министров Крыма.

В ответ на эту претензию девушки заявили, что не могут повлиять на выбор родителей, и в случае необходимости выбрали бы их, а не участие в международном песенном конкурсе. Эти слова настолько растрогали Джамалу, что она заплакала и рассказала, что тоже выбрала бы родителей, к которым сейчас не может поехать, потому что они живут в Крыму.

«С одной стороны, я должна вас судить как профессионал ваше выступление. Вы очень хорошо поете. А с другой стороны — я не знаю. Вы говорите, что пошли на конкурс, зная всю эту ситуацию. А вы знаете, что люди, которые едут на этот конкурс, представляет всю страну? И всех нас? Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это «наша родина»?» — подчеркнула она

Пользователи соцсетей посчитали эти вопросы неккорректными и подвергли Джамалу жесткой критике. Позже певица объяснила свое поведение, написав об этом большой пост в инстаграме.

«Евровидение» — это, прежде всего, праздник музыки, такая песенная Олимпиада. Однако, в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, мне, как и многим нашим гражданам, трудно контролировать эмоции во время таких разговоров, которые звучали на сцене Нацотбора, особенно в отношении Крыма. И именно поэтому мне важно подчеркнуть, что это никоим образом не повлияло на то, как я ставила оценки участникам», — написала она.

Вместе с тем, Джамала отметила, что руководствовалась «исключительно справедливой профессиональной оценкой песен и артистов» и их шансов на победу