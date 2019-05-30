Стоцкая ответила на вопрос об отношениях с Киркоровым

Стоцкая рассказала, что понравилась Киркорову, когда он ее встретил. Затем певец решил сделать из нее звезду. По словам артистки, рядом с Киркоровым у нее началась звездная болезнь, но певец не продлил с ней контракт, поэтому ей пришлось заниматься карьерой самостоятельно.

Стоцкая рассказала ведущей Лере Кудрявцевой , что сейчас занимается творчеством в свое удовольствие, а на первом месте в жизни у нее семья — муж и двое детей.

«Секрет на миллион» с участием Стоцкой выйдет на НТВ в субботу, 1 июня, в 17:00.

Киркоров обратил внимание на выступления Стоцкой в Театре Луны и в 2002 году стал ее продюсером. Сначала он пригласил ее в мюзикл «Чикаго», а затем под руководством Киркорова она записала первые песни для сольного проекта.

Стоцкая рассказывала «Комсомольской правде», что была очарована Киркоровым и влюблена в него. По ее словам, самые яркие, сумасшедшие вещи в ее жизни происходили именно в течение четырех лет работы с Киркоровым.

Сейчас певица замужем за бизнесменом по имени Сергей. Первый ребенок у них родился в 2011 году, а второй — в 2017-м.