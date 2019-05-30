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Стоцкая ответила на вопрос об отношениях с Киркоровым 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион» и рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым и своем сыне, который оказался очень похож на певца. Об этом сообщает НТВ.
Стоцкая рассказала, что понравилась Киркорову, когда он ее встретил. Затем певец решил сделать из нее звезду. По словам артистки, рядом с Киркоровым у нее началась звездная болезнь, но певец не продлил с ней контракт, поэтому ей пришлось заниматься карьерой самостоятельно.
Стоцкая рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что сейчас занимается творчеством в свое удовольствие, а на первом месте в жизни у нее семья — муж и двое детей.
«Секрет на миллион» с участием Стоцкой выйдет на НТВ в субботу, 1 июня, в 17:00.
Киркоров обратил внимание на выступления Стоцкой в Театре Луны и в 2002 году стал ее продюсером. Сначала он пригласил ее в мюзикл «Чикаго», а затем под руководством Киркорова она записала первые песни для сольного проекта.
Стоцкая рассказывала «Комсомольской правде», что была очарована Киркоровым и влюблена в него. По ее словам, самые яркие, сумасшедшие вещи в ее жизни происходили именно в течение четырех лет работы с Киркоровым.
Сейчас певица замужем за бизнесменом по имени Сергей. Первый ребенок у них родился в 2011 году, а второй — в 2017-м.
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда , НТВ
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