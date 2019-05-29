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У Олега Меньшикова отнимают жилье 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться квартиры площадью 171 кв. м в центре Москвы из-за бывшей хозяйки, сообщает "СтарХит".
Экс-владелица Светлана Савицкая заявила права на квартиру в Хамовническом суде и уверяет, что апартаменты были приобретены ею в браке с мужем Владимиром, а после развода пара не делила имущество. "Случайно узнав, что экс-супруг скончался еще в 1998 году, а квартиру в 2005-м приобрел Меньшиков, женщина просит признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади", — цитирует издание слова представителя суда.
Пока что Меньшиков ни разу не приходил на заседания суда и в предоставленных суду документах Светланы Савицкой не значится.
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Шоу-бизнес , Олег Меньшиков , Светлана Савицкая , StarHit , Москва
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