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У Меньшикова пытаются отобрать квартиру 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Россиянка Светлана Савицкая обратилась в суд, чтобы получить половину квартиры, принадлежащей актеру и режиссеру Олегу Меньшикову. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на Хамовнический районный суд Москвы.
Речь идет о жилье площадью в 171 квадратный метр, расположенном в центре Москвы. По данным издания, Савицкая обратилась в суд в 2018 году и заявила, что квартира была приобретена ею вместе с мужем Владимиром, затем они развелись, но имущество не делили.
По словам собеседника «СтарХита», женщина случайно узнала, что бывший муж умер еще в 1998 году, а в 2005-м его жилье купил актер. Она потребовала признать договор купли-продажи недействительным и присудить ей половину квартиры.
Издание отмечает, что в документах, предоставленных суду, имя Савицкой вообще не значится. Однако она намерена и дальше отстаивать свою позицию.
По данным «СтарХита», квартира, ставшая предметом спора, расположена в одном из домов на Фрунзенской набережной.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Олег Меньшиков , Светлана Савицкая
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