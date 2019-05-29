У Меньшикова пытаются отобрать квартиру 

Россиянка Светлана Савицкая обратилась в суд, чтобы получить половину квартиры, принадлежащей актеру и режиссеру Олегу Меньшикову. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на Хамовнический районный суд Москвы.
Речь идет о жилье площадью в 171 квадратный метр, расположенном в центре Москвы. По данным издания, Савицкая обратилась в суд в 2018 году и заявила, что квартира была приобретена ею вместе с мужем Владимиром, затем они развелись, но имущество не делили.
По словам собеседника «СтарХита», женщина случайно узнала, что бывший муж умер еще в 1998 году, а в 2005-м его жилье купил актер. Она потребовала признать договор купли-продажи недействительным и присудить ей половину квартиры.
Издание отмечает, что в документах, предоставленных суду, имя Савицкой вообще не значится. Однако она намерена и дальше отстаивать свою позицию.
По данным «СтарХита», квартира, ставшая предметом спора, расположена в одном из домов на Фрунзенской набережной.